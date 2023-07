Single-Mama als Bachelorette: Was sagt Kate Merlan dazu?

Kate Merlan (36) hat eine klare Meinung! Die Reality-TV-Bekanntheit ist noch nicht lange Single. Mit ihrem Mann Jakub Jarecki (27) wollte es einfach nicht klappen. Das Tattoomodel hat in der Vergangenheit schon häufiger kommuniziert, dass es gerne eigene Kinder möchte. In einer ähnlichen Position befindet sich aktuell Jennifer Saro, die als erste Bachelorette mit Kind die Qual der Wahl hat. Was sagt Kate dazu, dass eine Single-Mama im TV nach der großen Liebe sucht?

"Es gibt immer Männer, die ein Problem damit haben, wenn Frauen Kinder haben", erzählt die Reality-TV-Darstellerin Promiflash beim Mates-Date-Event. "Meistens sind das aber welche mit kleinem Ego", weiß die Beauty. Ein starker Mann komme schließlich auch mit einer starken Frau mit Kind klar. "Wir werden ja sehen, welche Männer da drin geile Typen sind und welche Lappen sind", stichelt Kate. Das werde sich in den kommenden Folgen herausstellen.

Dass die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin ein großer Fan der diesjährigen Staffel ist, machte sie gegenüber Promiflash deutlich: "Ich find' die cool, die Bachelorette, ich find' die mega." Kate schwärmt weiter: "Endlich mal eine mit Kind! Ich bin ja auch Babyliebhaberin."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Mates-Date-Event

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Wie findet ihr Kates Worte über die Männer? Sie hat sowas von Recht! Sie übertreibt ein bisschen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de