"Ich find' die cool": Kate Merlan ist Fan von Bachelorette!

Kate Merlan (36) ist begeistert! Vor wenigen Tagen startete die neue Staffel Die Bachelorette im TV. Jennifer Saro darf in diesem Jahr die besondere Rolle der Rosenverteilerin einnehmen. Während die Single-Männer der Show im Netz komplett durchfallen, sind die Fans von ihr selbst hellauf begeistert. Doch nicht nur die Zuschauer finden die YouTuberin toll. Promiflash weiß: Auch Realitystar Kate Merlan feiert Jenny!

"Ich find' die cool, die Bachelorette, ich find' die mega", schwärmt sie gegenüber Promiflash beim Mates-Date-Event. Besonders eine Sache begeistert Kate: "Endlich mal eine mit Kind! Ich bin ja auch Babyliebhaberin." Doch wie das auf Dauer bei den Männern ankommt, weiß die einstige Prominent getrennt-Kandidatin nicht: "Es gibt immer Männer, die haben ein Problem damit, wenn Frauen Kinder haben. Das sind aber auch immer welche mit kleinem Ego." Dennoch glaubt sie wohl an ein Happy End für Jenny: "Ein starker Mann kommt auch mit einer Frau mit Kind klar. Wir werden ja sehen, welche Männer da drin geile Typen sind und welche Lappen sind."

Bisher scheint es allerdings so, als würden alle Kandidaten damit klarkommen, dass Jenny bereits einen Sohn hat. Schon in der ersten Nacht der Rosen verriet die Bachelorette ihren Jungs: "Es gibt schon einen Mann in meinem Leben. Ich bin stolze, alleinerziehende Mama." Für viele der Teilnehmer kam dieses Geständnis zwar überraschend, doch keiner ergriff die Flucht.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

RTL Jennifer Saro und die Bachelorette-Kandidaten

