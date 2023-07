Süße Erinnerung: Prinzessin Kate zollt Louis damit Tribut!

Dabei hat sich Prinzessin Kate (41) doch mal wieder etwas gedacht! Vor über 20 Jahren lernten sich Prinz William (41) und die stilsichere Britin an der University of St. Andrews kennen und sind seither unzertrennlich. Mit ihren drei Kindern legen die Royals auch immer wieder unvergessliche Auftritte hin. Insbesondere die Frau des Thronfolgers kann dabei immer wieder mit ihren Looks begeistern. Mit diesem Accessoire ehrt Kate einen ganz besonderen Tag ihres jüngsten Sohnes Prinz Louis (5)!

Für ein Spiel in Wimbledon hat sich die Dreifachmama mal wieder so richtig in Schale geworfen! In einem hellgrünen Kleid feuerte sie die Spielerinnen an. Die Haare trägt Kate dabei zur Hälfte zurückgesteckt. Doch insbesondere ein Detail kommt einem ziemlich bekannt vor und weckt zuckersüße Erinnerungen. Die weißen Perlenohrringe in Form einer Blume hatte die 41-Jährige bereits zu der Taufe von Prinz Louis im Jahr 2018 getragen!

Erst vor wenigen Tagen während eines wohltätigen Polospiels hatte Kate mit ihrem hellblauen Kleid auf ein wichtiges Thema aufmerksam gemacht. Das luftige Sommerkleid stammt von dem Öko-Label Beulah London, welches sich für Frauen in Indien einsetzt, die Opfer von Zwangsprostitution wurden.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

ActionPress Prinzessin Kate bei einem Polospiel in Windsor

