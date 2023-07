Sylvester Stallone ruft seine Töchter während ihrer Dates an

Sylvester Stallone (77) gibt nur ungern die Kontrolle ab. Seit Jahrzehnten zählt der Schauspieler zu den ganz Großen in Hollywood. Nach weltweiten Erfolgen als "Rocky" schätzt er heute aber vor allem seine Zeit mit der Familie. Dabei scheint er das Leben als dreifacher Vater in vollen Zügen zu genießen. Seine Vaterrolle nimmt der US-Amerikaner offenbar ganz besonders ernst – und kontrolliert seine Töchter sogar!

"Ich folge ihnen immer noch und rufe sie ständig an. Wenn sie auf einem Date sind, rufe ich sie an und frage, warum sie nicht zu Hause sind", erklärt der 77-Jährige im Interview mit Bunte. Auch wenn er seine inzwischen erwachsenen Töchter damit mehr kontrolliere, als denen wohl lieb ist, tue er dies in ihrem besten Interesse. "Es sind immerhin meine Mädchen und dafür gibt es natürlich keinen Mann, der gut genug ist", meint Sylvester.

Im Rahmen einer achtteiligen Serie hat sich der Stallone-Clan inzwischen unter die Reality-Stars gewagt. In "The Family Stallone" werden Sylvester und seine Liebsten einen ganz privaten Einblick in ihren Alltag gewähren. Und vor allem der Action-Star wird sich dabei in einer bestimmten Rolle behaupten müssen: der des Familienvaters.

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone in London, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seiner Frau und seinen Töchtern auf der "The Family Stallone"-Premiere

Anzeige

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin mit ihren Töchtern Sistine und Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de