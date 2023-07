"An die Hater": Walentina Doronina teilt Po-Schnappschuss

Walentina Doronina (23) zeigt mal wieder, was sie hat! Die Reality-TV-Bekanntheit provoziert immer wieder gerne mit ihrem Verhalten – ob im Fernsehen oder im Netz, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Das gefällt natürlich nicht jedem, weswegen die Influencerin immer wieder mit negativen Kommentaren umgehen muss. Die scheinen ihr aber gar nichts auszumachen: Jetzt teilt Walentina einen aufreizenden Schnappschuss ihres Hinterteils!

Auf ihrem neusten Instagram-Bild lässt sie tief blicken – und zwar von hinten! Auf dem Bild streckt Walentina ihr Hinterteil auf einer luxuriösen Dachterrasse im knappen weißen String in die Kamera, während sie aufs Meer blickt. Auch ihr Verlobter Can Kaplan legt Hand an: Er hilft seiner Liebsten dabei, ihr Bikinihöschen noch weiter hochzuziehen, um den Blick auf ihren Po freizulegen. Mit dem Po-Pic will die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin augenscheinlich mal wieder provozieren. "Schöne Grüße aus Malta an alle Hater", schreibt sie dazu.

In den Kommentaren bekommt Walentina viel Bestätigung für die Präsentation ihrer Kehrseite. "So einen schönen Popo haben die Hater aber nicht verdient!", "Du siehst wunderschön aus" und "Da zeigst du dich von deiner wahren Prachtseite", schwärmen die Fans unter anderem.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Juli 2023 auf Malta

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

