Ferne McCann verkündet ungewöhnlichen Namen ihrer Tochter

Ferne McCann (32) plaudert den Namen ihrer neugeborenen Tochter aus. Anfang des Jahres hatte die Beauty verkündet, erneut ein Baby zu erwarten. Regelmäßig ließ das Model seine Fans an der Schwangerschaft teilhaben. Am 06.07.2023 erblickte die Kleine das Licht der Welt – das teilte die "The Only Way Essex"-Darstellerin ihren Fans im Netz mit einem süßen Video mit. Jetzt verrät Ferne den Namen ihrer Tochter und welche Bedeutung die Kleine mit sich trägt.

Die Tochter von Ferne hört auf den Namen Finty Francis Haines-McCann. Der Name habe schon im Jahr 2017 auf ihrer Namensliste gestanden, als sie ihre Tochter Sundy zur Welt gebracht hatte. "Ich habe ihn immer geliebt und ihn noch nie irgendwo anders gehört. Ich fühle mich einfach so verbunden mit dem Namen – als sie herauskam, war sie einfach Finty. Ich finde, sie klingt wie eine Figur aus 'Bridgerton'", erzählt Ferne OK! Magazin.

Ihr zweiter Vorname hat eine große Bedeutung für die Influencerin: "Francis ist der Name meines Großvaters – eine Anspielung auf Opa Frank." Noch bevor die frischgebackene Mama das Geschlecht des Babys gewusst habe, hatte sie gehofft noch ein Mädchen zur Welt zu bringen, um ihr diesen Namen geben zu können.

Instagram / fernemccann Ferne McCann, Model

Getty Images Ferne McCann, Januar 2023

Instagram / fernemccann Ferne McCann, UK-Star

