Junge oder Mädchen? Ferne McCanns Baby ist auf der Welt

Endlich war es so weit. Anfang des Jahres hatte Ferne McCann (32) voller Freude verkündet, dass sie erneut ein Baby erwartet. Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin ließ ihre Fans seither regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Zuletzt musste Ferne allerdings etwas kürzertreten und gelegentliche Ruhepause einlegen. Doch das ist nun vorbei, denn: Das Baby der Schauspielerin ist auf der Welt.

Auf Instagram teilte der ehemalige Towie-Star die frohe Botschaft mit ihren Followern: Zu einem Schwarz-Weiß-Video ihres neuen Wonneproppens schrieb Ferne: "Es ist ein Mädchen. 06.07.23." Es ist das erste Kind des Reality-TV-Stars mit seinem Verlobten. Lorri kommentierte den Post seiner zukünftigen Frau und schrieb: "Unser kleines Mädchen – ich bin stolz auf dich!" Den Namen der Kleinen hat das Paar bisher nicht verraten.

Zuvor hatte die Reality-TV-Darstellerin bereits eine Vermutung, was das Babygeschlecht betrifft: "Ich habe das Gefühl, dass die Schwangerschaft anders als die mit Sunday ist. Könnte das heißen, dass es ein Junge wird?" Offensichtlich hat sich Ferne in dieser Hinsicht geirrt.

