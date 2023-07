Harte Reise: Anna Adamyan und Ana Johnson strahlen schwanger

Anna Adamyan (27) und Ana Johnson (30) strahlen vor Glück. Die Schwangeren haben schwere Zeiten hinter sich: Lange versuchten die beiden Influencerinnen mit ihren Partnern, schwanger zu werden. Auf ihrem Weg zur Schwangerschaft mussten sie jeweils einige Rückschläge verkraften – ihre Fans ließen sie an ihrer gesamten Kinderwunsch-Reise teilhaben. Mit einem süßen Schnappschuss im Netz zeigen Anna und Ana jetzt, wie sehr sie sich auf ihre Babys freuen.

Via Instagram teilte Anna ein Foto, auf dem sie und Ana in Kleidern, die ihre Babybäuche in Szene setzen, posieren. Die zwei Frauen strahlen sich total glücklich an. "Zwei individuelle Wege, viele künstliche Befruchtungen, etliche negative Schwangerschaftstests und auch Verluste. Doch jetzt sind unser beiden Wunder in unserem Bauch", schrieb die 27-Jährige unter das süße Bild.

"Kaum zu glauben, dass wir beide dieses Jahr so nebeneinander stehen", kommentiert Ana den Beitrag. Einige Influencerinnen fanden liebe Worte für die Beautys und kommentieren das Foto ganz fleißig. "Ihr gebt so vielen Menschen da draußen Kraft und Hoffnung", schrieb zum Beispiel HealthyMandy unter den Post.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juli 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit einem Ultraschallbild

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

