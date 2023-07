Ronan Keatings Bruder Ciaran kam bei Autounfall ums Leben

Ronan Keating (46) ereilte ein schwerer Schicksalsschlag. Sein älterer Bruder Ciaran war am Samstag auf dem Weg zu einem Fußballspiel, als sein Auto mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, doch für den dreifachen Vater kam jede Hilfe zu spät. Als der Sänger die schrecklichen Nachrichten erhielt, war er mit seiner Frau Storm Golf spielen. Ein Insider verrät gegenüber The Sun: "Ronan ist am Boden zerstört. Er lebt für seine Familie. Das ist ein grausamer Blitz aus heiterem Himmel."

