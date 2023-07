Wimbledon-Finale: Prinz George und Charlotte fieberten mit!

Ihre Liebe zum Sport vereint die royale Familie! Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sind stolze Eltern von drei Kindern – Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Immer öfter nahm das königliche Paar seinen Nachwuchs in den vergangenen Monaten zu royalen Terminen mit. Zuletzt besuchten die Blaublüter gemeinsam eine Flugshow. Nun durften George und Charlotte ihre Eltern auch nach Wimbledon begleiten.

Die Nachwuchs-Royals waren in Blau gekleidet. Während der Neunjährige einen marineblauen Anzug und eine passende Krawatte trug, bezauberte seine jüngere Schwester in einem blau-weißen Sommerkleid. Gespannt beobachteten sie das Spiel zwischen ihren Eltern auf der Tribüne und fieberten mit. Für Charlotte war es der erste Auftritt in Wimbledon. George hingegen hatte bereits 2022 das Endspiel der Herren schauen dürfen.

Der jüngste Spross der Prinzessin und des Prinzen von Wales fehlte allerdings bei diesem Auftritt. Ob dies daran lag, dass Louis in der Öffentlichkeit gern mal herumalbert? Der kleine royale Rabauke, hatte unter anderem mit seinem Verhalten bei der Krönung seines Großvaters für Belustigung gesorgt. Auf TikTok waren zahlreiche Videos von Louis zusehen, in denen ihm seine Gesichtszüge ein wenig entgleiten.

Anzeige

VICTORIA JONES/POOL/AFP via Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis im Mai 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass George und Charlotte das Finale in Wimbledon verfolgten? Voll cool! Na ja, ob sie es wirklich interessiert? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de