Wow! Pixie Lott präsentiert ihre große Babykugel im Bikini

Pixie Lott (32) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Schon über zehn Jahre gehen die Sängerin und ihr Liebster Oliver Cheshire (35) gemeinsam durchs Leben. 2016 folgte dann die Verlobung — doch erst sechs Jahre später traten die beiden Turteltauben schließlich vor den Traualtar. Ihre Liebe krönen Pixie und Oliver nun mit einem weiteren Höhepunkt: Vor rund einem Monat verkünden die beiden, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun präsentiert Pixie ihren immer größer werdenden Bauch!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 32-Jährige einige Aufnahmen von einem Jachtausflug mit Freunden – coole Babybauch-Pics dürfen dabei natürlich nicht fehlen: Während Pixie auf einem Schnappschuss in einem knallgrünen Bikini strahlt, zeigt eine andere Aufnahme, wie sie im Badeanzug vor einem Spiegel posiert. Auf einem weiteren Bild turteln die "All About Tonight"-Interpretin und ihr Liebster an Deck der Jacht.

Auf der Social-Media-Plattform hatten die hübsche Blondine und das Male-Model ihre Schwangerschaft verkündet: "Wir sind überglücklich, dass wir unser erstes gemeinsames Kind erwarten und freuen uns schon so sehr, eine eigene Familie zu gründen", heißt es unter den Bildern, auf denen die beiden stolz ein Ultraschallfoto präsentieren.

Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott im Juli 2023

Anzeige

Instagram / pixielott Pixie Lott und Oliver Cheshire im Juli 2023

Anzeige

Instagram / pixielott Oliver Cheshire und Pixie Lott

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de