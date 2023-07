Eileiterschwangerschaft belastet Anna-Maria Ferchichi sehr!

Anna-Maria Ferchichi (41) macht schwere Tage durch. Noch vor wenigen Wochen war die Freude bei der Frau von Bushido (44) riesig. Denn gut eineinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Drillinge hielt die Beauty erneut einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Kurz darauf folgte jedoch die ernüchternde Diagnose: Die Dubai-Auswanderin hat eine Eileiterschwangerschaft und wird kein neuntes Kind zur Welt bringen. Jetzt gibt Anna-Maria ein Update: Ihr geht es psychisch nicht besonders gut...

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Brünette am Montagabend bei ihren Fans. Die Frau des Rappers erklärte, ihr gehe es körperlich gut – auch nach der Einnahme des Medikaments zur Beendigung der Eileiterschwangerschaft. Ihr Herz sei aber schwer: "Ich hoffe so sehr, es ist bald vorbei. Dieser Zwischenzustand ist für meine Seele echt belastend!"

Obwohl kein weiteres Kind geplant ist, sind Anna-Maria und Bushido traurig über die nicht-intakte Schwangerschaft. Der Musiker hatte zuletzt schon erklärt, wie es den beiden deshalb gehe: "Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was wird. Aber wir sind zufrieden, mit allem, was kommt!"

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

RTL+ Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Issa, Aaliyah und Djibrail

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

