Jamie Foxx feierte Party, um seine Genesung zu zelebrieren

Es geht ihm wohl wieder besser! Jamie Foxx (55) war im April während eines Filmdrehs aufgrund einer medizinischen Komplikation ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einigen Tagen durfte der US-Schauspieler schon wieder nach Hause. Seitdem war er auf dem Weg der Besserung. Jetzt gibt es sogar weitere positive Nachrichten: Jamie feiert in der Reha eine Party, um seine Genesung zu zelebrieren.

Wie People berichtet, habe der Schauspieler in den vergangenen Monaten wirklich hart daran gearbeitet, dass es ihm besser gehe. Außerdem habe sich sein Zustand schon enorm verbessert, seit er in der Rehabilitationseinrichtung in Chicago sei. Ein Insider behauptet, dass der "Django Unchained"-Darsteller kürzlich erst eine Party gegeben habe, "um zu feiern, dass es ihm besser geht". Diese soll in der Reha stattgefunden haben, in der er sich immer noch ambulant befinde.

Erst vor wenigen Tagen tauchte ein Video auf, dass den Schauspieler bei einer guten Tat zeigte. Er brachte einer Frau ihre verloren gegangene Handtasche zurück. "Meine Mutter hatte heute ihre Tasche in Chicago verloren, Jamie hat sie gefunden und ihr gebracht", erklärt die Frau, die filmte, unter dem Video.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im August 2022

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

Anzeige

MEGA Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de