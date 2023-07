Neues Video aufgetaucht: Hier hilft Jamie Foxx einer Frau!

Ihm scheint es wieder besser zu gehen! Im April musste Jamie Foxx (55) in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er bei Dreharbeiten seines neuen Streifens "Back in Action" plötzlich zusammengebrochen war. Angeblich habe der Schauspieler einen Schlaganfall gehabt. In den vergangenen Tagen wurde der 55-Jährige nun mehrfach von Fans gesichtet – bei einem Bootsausflug und beim Golfen in der Nähe von Chicago. Jetzt wurde Jamie erneut in der Öffentlichkeit gesehen!

Ein Fan aus Chicago teilt jetzt ein Video des Schauspielers via Instagram. Auf dem Clip ist zu sehen, wie die junge Frau den "Django Unchained"-Darsteller filmt, während er in einen schwarzen SUV-Wagen steigt. Jamie lächelte in der Aufnahme und zeigte den rechten Daumen nach oben. "Meine Mutter hatte heute ihre Tasche in Chicago verloren, Jamie hat sie gefunden und ihr gebracht", erklärt die Frau unter dem Reel. Der 55-Jährige habe ihr zudem versichert, dass er sich gut fühle.

Erst vor wenigen Tagen berichtete ein Insider gegenüber People, dass er den Oscar-Preisträger auf einem Golfplatz gesehen habe. "Er sieht gesund aus", erklärte die Quelle über ihre Beobachtungen des Texaners. "Er brauchte keine körperliche Hilfe", fügte der Augenzeuge hinzu.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx, 2018

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

