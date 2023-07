Tochter bedroht? Silvia Wollny postet kryptischen Wut-Post

So wütend hat man Silvia Wollny (58) selten erlebt! Die einstige Big Brother-Gewinnerin ist stolze Mama von elf Kindern. Dabei sind einige ihrer Sprösslinge inzwischen selbst Eltern geworden – bislang konnte die TV-Bekanntheit schon 17 Enkelkinder auf der Welt begrüßen. Ihre Tochter Sarafina (28) und deren Ehemann Peter (30) erwarten derzeit ihr drittes Baby. Ihr Familienglück scheint jetzt allerdings gefährdet zu sein: Was hat es mit diesen kryptischen Zeilen auf sich?

Am Sonntagabend meldet sich die elffache Mama mit ungewöhnlich ernsten Worten bei ihren Fans auf Instagram. "Dich kleinen W..., dich kriege ich", macht Silvia in einem neuem Beitrag klar, den sie mittlerweile wieder gelöscht hat. Auf dem Foto war ein Mann mit dunklen Haaren zu sehen. "Du bedrohst und drängst meine hochschwangere Tochter nicht", erklärt sie dazu. Konkreter wird Silvia aber nicht und lässt offen, was genau zwischen dem Unbekannten und Sarafina vorgefallen ist.

Innerhalb weniger Minuten haben sich bereits zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag angesammelt. Einige Follower fordern Silvia auf, die Polizei einzuschalten, anstatt Selbstjustiz anzukündigen. Ihre schwangere Tochter hüllt sich derweil noch in Schweigen.

Anzeige

RTL 2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Schwangere Sarafina Wollny im Juni 2023

Anzeige

Instagram / loredanawollny Die Wollnys am Strand

Anzeige

Denkt ihr, dass Silvia bald weitere Details zu dem mutmaßlichen Vorfall preisgeben wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de