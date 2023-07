"Wer hat euch gef*ckt?": Bachelorette-Baro flippt völlig aus

Baro Baroev (25) verliert bei Die Bachelorette die Nerven! In der Kuppelshow sucht in diesem Jahr Jennifer Saro als Rosenverteilerin die große Liebe. Und die Auswahl ist groß. Sie hat die Wahl zwischen 18 Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch in der zweiten Folge sticht ein Kandidat weniger mit seinen Flirt-Künsten als mit seinem Temperament heraus: Baro rastet in der Villa plötzlich aus.

In der Männer-Villa der "Die Bachelorette"-Kandidaten lädt Jennifer ihre Jungs zu einem schweißtreibenden Work-out ein. Baro versucht recht plump mit der sympathischen Brünetten ins Gespräch zu kommen und unterbricht dabei andere Unterhaltungen. Das kommt bei den Kandidaten wenig gut an und nachdem Jenni die Villa verlässt, kommt es zum Eklat. Nachdem er vor Wut heftig auf den Boxsack eingeprügelt hatte, kann Baro sich nicht mehr zurückhalten und brüllt: "Jungs, jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße. Wer hat euch gef*ckt, man? Habt ihr Probleme, dann kommt und sagt, ich höre zu!" Es kommt zum Streit, die Boys schreien sich gegenseitig an und es fliegen heftige Beleidigungen.

Die Kandidaten in der Villa sind sichtlich fassungslos und haben nun eine klare Meinung zu Baro. "Also, es war schon wirklich unterstes Niveau und ich denke, das wäre nichts für Jenni", stellt Mike fest. Nachdem die Stimmung schnell wieder ein wenig abgekühlt war und der Kölner sich in die Küche zurückgezogen hatte, kommen sogar einige seiner Mitstreiter und klopfen ihm aufmunternd auf den Rücken.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Instagram / barobaroev Baro Baroev, Teilnehmer bei "Die Bachelorette" 2023

Instagram / barobaroev Baro Baroev, Bachelorette-Kandidat 2023

