Er bekommt die erste Vorab-Rose von Bachelorette Jennifer!

Für ihn sieht es gerade gut aus! In der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette darf Influencerin Jennifer Saro die Rosen verteilen. Die brünette Schönheit hat die Qual der Wahl zwischen 18 flirtwilligen Männern. Beim Einzeldate scheint sich in der zweiten Folge schon ein erster Favorit herauszukristallisieren. Alexander Runow (27) aus Mannheim kann Jenny offenbar überzeugen und heimst die erste Vorab-Rose ein!

In der zweiten Folge erlebt die Bachelorette ihre ersten Einzeldates. Beim Slacklining wagt sich Alex trotz Höhenangst auf ein Seil in schwindelerregender Höhe an der Seite seiner Datepartnerin. Zur Belohnung erwartet den Blondschopf daraufhin ein romantisches Dinner. Die alleinerziehende Mutter verrät: "Ich hab mich in Alex' Nähe wohlgefühlt. Es war auch so ein bisschen vertraut." Obwohl der Wahlberlinerin die Nervosität ihres Gegenübers nicht entgeht, scheint er sie von sich überzeugen zu können. Sie gibt ihm nämlich am Ende des Dates eine Rose, woraufhin der Koch perplex sagt: "Du willst mich doch verarschen?" Gerne nimmt Alex aber die Blume an.

Die alleinerziehende Mutter hatte sich nach dem Staffelauftakt über viel positives Feedback freuen dürfen. Fans schrieben unter anderem im Netz: "Wie sympathisch kann eine Frau nach wenigen Minuten schon wirken?" Ein anderer fand: "Ich finde es wunderschön, dass eine alleinerziehende Mama jetzt Bachelorette ist!" Es bleibt abzuwarten, ob die Traumfrau unter den Kandidaten einen passenden Deckel finden wird.

