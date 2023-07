"Beauty & The Nerd"-Girl Alex hat keine Gefühle für Mike!

Gibt es da etwa doch keine Liebe? Zwischen dem Neuzugang Alex und Anime-Nerd Mike funkte es bei Beauty & The Nerd auf Anhieb. Seit ihrem Einzug kamen sich die zwei in der Villa auf Zypern immer näher. In der dritten Folge der Realityshow kam es dann zum ersten Kuss der beiden. Seither knutschen und turteln die zwei herum, was das Zeug hält. Doch damit könnte jetzt Schluss sein: Alex gesteht, dass sie nichts für Mike empfindet!

In Folge vier von "Beauty & The Nerd" verrät Alex nun, was es mit dem Tête-à-Tête zwischen Mike und ihr auf sich hat. "Wir kennen uns jetzt ne Woche oder so, da würde ich jetzt nicht sagen, dass da Gefühle sind." Das überraschende Geständnis kommt kurz nachdem die 23-Jährige ihrem Show-Kollegen versehentlich eine deftige Ohrfeige verpasste – und von der war Mike alles andere als begeistert. "Du bist gerade absolut unlustig und nervig", lässt er Alex wissen.

Aber auch Beauty Brenda ist von ihrem Teampartner enttäuscht. "Du bist einfach nicht der Mike, wie ich ihn kennengelernt habe", konfrontiert sie den 21-Jährigen. Er sei nur noch auf die Pink-Nerdin fokussiert und verliere dadurch das eigentliche Ziel der Realityshow aus den Augen. "Wir haben eine Challenge nach der anderen gewonnen und jetzt ist dir das egal", wirft sie ihm vor.

Instagram / aleelax Alex, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2023

ProSieben / Benjamin Kis Mike, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

ProSieben / Benjamin Kis Mike und Brenda bei "Beauty & The Nerd 2023"

