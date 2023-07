"Gelecke": "Beauty & The Nerd"-Alex und Mike knutschen!

Da scheinen sich zwei gefunden zu haben! Schon in der vergangenen Folge von Beauty & The Nerd wurde geknutscht: Der Nerd Dominik kam den Beautys Natascha Beil und Setty Mois näher – es war sein erster Kuss. Dies galt jedoch eher der Unterhaltung, romantische Gefühle kamen dabei nicht auf. Bei den Kandidaten Alex und Mike sieht das aber anders aus: Sie scheinen sich wirklich zu mögen und nun knutschten sie sogar!

Seit ihrem Einzug verstehen sich die zwei Nerds ziemlich gut! Alex färbte Mike schon die Haare, sie führten tiefgründige Gespräche – jetzt legten sie noch eine Schippe drauf: Vor ihren Mitstreitern züngelten sie ungeniert rum! Am Morgen ging das Knutschen weiter. "Ich höre euch schmatzen. [...] Dieses Herumgeschlabber und Gelecke", betonte eine Beauty.

Auf Twitter häufen sich auch die Reaktionen über die Knutscherei. "Alter, mehr Action als beim Bachelor und der Bachelorrette zusammen!" und "Die machen mehr rum als ich in der letzten Zeit", scherzen zwei User. Ein anderer merkt aber an: "Sei es ihnen echt gegönnt, aber so für alle anderen stelle ich mir das auch ein bisschen unangenehm vor, wenn die zwei sich nur abschmatzen."

Anzeige

ProSieben Dominik Horneff knutscht mit Natascha Beil und Setty Mois rum

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidatin Alex

Anzeige

ProSieben Der "Beauty & The Nerd"-Cast 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de