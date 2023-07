Darum zeigt Chethrin Schulze ihren Freund nicht im Netz!

Chethrin Schulze (31) ist sich sicher! Die einstige Love Island-Kandidatin ist derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger. Gemeinsam mit ihrem Freund, den sie aus der Öffentlichkeit fernhält, erwartet sie einen Jungen. Die Influencerin möchte den Kleinen allerdings nicht im Internet zeigen. So handhabt sie es auch mit ihrem Partner. Jetzt nennt Chethrin den Grund, warum sie ihren Freund nicht im Netz zeigt.

Weil die Beauty ihren Liebsten nicht in den sozialen Medien zeigt, vermuten ihre Fans, dass er deutlich älter sei und sie ihn deswegen geheim halte. Auf Instagram räumt sie mit den Spekulationen auf: "Er ist jung, das hat damit nichts zu tun, aber nicht jeder Mensch möchte Teil der Öffentlichkeit werden und ich will das ebenfalls nicht." Außerdem finde Chethrin, dass sie trotzdem viel von ihrer Beziehung poste.

Da ihr Freund bereits Kinder hat, steht er auch noch in Kontakt mit der Mutter der Kleinen. In derselben Fragerunde will ein Follower wissen, ob sie das stört. "Nein, das nervt mich gar nicht. Ich glaube, so was würde nur nerven, wenn einer von beiden noch Interesse am anderen hätte", sagt die Beauty dazu.

Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

Chethrin Schulze im Juli 2023

Chethrin Schulze in Saint-Tropez

