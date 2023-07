Partner mit Kids: Chethrin Schulze genießt Patchwork-Leben!

Chethrin Schulze (31) ist von ihren Liebsten umgeben. Im September 2022 deutete die Influencerin erstmals an, glücklich vergeben zu sein. Bis heute hält sie jedoch bedeckt, wer der Mann an ihrer Seite ist. Doch eine Sache ist über ihren Partner bekannt: Er bringt bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit. Aktuell erwartet die Beauty auch ihren ersten Nachwuchs gemeinsam mit ihrem Liebsten – wie läuft das Patchwork-Familienleben aber bisher für Chethrin?

Die werdende Mama beantwortete ihren Fans jetzt einige Fragen in ihrer Instagram-Story. So interessierte sich ein User brennend dafür, ob Chethrin mit der Patchwork-Situation klarkomme und ob sie der Kontakt zur Ex-Partnerin ihres Babydaddys störe. "Nein, das nervt mich gar nicht. Ich glaube, sowas würde nur nerven, wenn einer von beiden noch Interesse am anderen hätte", geht die ehemalige Love Island-Teilnehmerin darauf ein und fügt hinzu: "Wenn es aber schon ewig aus ist und jeder sein eigenes neues Leben hat, ist das halt total schön und entspannt." Offenbar genießt sie ihr Familienleben in vollen Zügen.

Wie gut sich Chethrin auch mit den Kindern ihres Partners versteht, hatte sie bereits in einer früheren Story durchblicken lassen. "Immer wenn sie bei uns sind, kuscheln sie mit meinem Bauch, sagen dem Baby gute Nacht im Bauch und erzählen es überall stolz herum, dass noch ein Geschwisterchen dazu kommt", hatte die 31-Jährige ausgeplaudert.

