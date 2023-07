Marcel Remus holt "Selling Sunset" jetzt nach Mallorca!

Tolle Neuigkeiten für alle Selling Sunset-Fans! Mit TV-Shows wie Mieten, kaufen, wohnen und Goodbye Deutschland hat sich Marcel Remus (36) einen Namen als Luxus-Makler gemacht. Seit rund 15 Jahren verkauft der 36-Jährige Villen auf der beliebten Baleareninsel. Dabei zählen neben Millionären auch einige Promis zu seiner Stammkundschaft. Medienberichten zufolge soll nun der nächste Meilenstein in seinem Leben folgen: Marcel bekommt seine eigene Makler-Show à la "Selling Sunset"!

Wie Bild berichtet, begannen die Dreharbeiten bereits im Mai. Ein TV-Team begleitete den Wahl-Mallorquiner über acht Wochen hinweg bei seiner Arbeit in Deutschlands inoffiziellem 17. Bundesland. Ab dem 15. August verleiht Marcel der Insel in insgesamt acht Folgen etwas Hollywood-Glamour – denn auch bei den US-Amerikanern wird Mallorca immer beliebter. Den Job wird er jedoch nicht alleine stemmen müssen. Unterstützt wird er neben Ex-GNTM-Juror Bruce Darnell (66) und Medium Ira Wolff auch von "Selling Sunset"-Star Davina Potratz.

Im Gespräch mit Promiflash hatte der TV-Makler erst im vergangenen Monat verraten: "Ich würde mich definitiv bei 'Selling Sunset' Deutschland sehen!" Natürlich wurde sein Wunsch zu diesem Zeitpunkt bereits in die Tat umgesetzt, wie sich nun herausstellt. "Ich glaube, dass wir diesen Lifestyle auf Mallorca auch verkörpern", hatte er seine Aussage damals begründet.

Anzeige

Instagram / marcel.remus Marcel Remus, Luxusimmobilien-Makler

Anzeige

Getty Images Marcel Remus, März 2023

Anzeige

Netflix Der "Selling Sunset"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de