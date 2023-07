Pat Wind und seine Schugufa haben standesamtlich geheiratet!

Jetzt ist es offiziell! Pat Wind (30) und Schugufa lernten sich 2016 kennen und lieben. Seit ihrem ersten Treffen hat sich auch schon einiges in ihrem Leben getan: Im August 2022 ließen sich der einstige DSDS-Kandidat und die Fitnesstrainerin trauen. Die Geburt ihres Sohnes Romeo Anfang dieses Jahres verstärkte ihr gemeinsames Liebesglück. Doch nun setzen die beiden noch einen drauf: Pat und Schugufa haben standesamtlich geheiratet und gelten jetzt auch auf dem Papier als Mann und Frau!

In seiner Instagram-Story teilt der Sänger jetzt die frohe Botschaft mit: Auf einem Bild ist er in einem beigen Anzug zu sehen, während seine Liebste ein weißes Kleid im Boho-Stil trägt und einen Blumenstrauß in der Hand hält. Sichtlich happy geben sich die zwei Turteltauben einen Kuss auf den Mund. "Endlich Herr und Frau Wind", verkündet der 30-Jährige.

Doch wie sieht es mit ihrer weiteren Familienplanung aus, nun da sie auch offiziell ein Ehepaar sind? "Ich könnte am liebsten noch drei, vier Kinder haben", hatte der Musiker im Promiflash-Interview im Rahmen des Bild-Renntages verraten. Allerdings ist seine Frau wohl noch nicht ganz davon überzeugt: "Aber sie hat gesagt: 'Ok, eins auf jeden Fall noch.'"

Instagram / iampatwind Pat Wind und Schugufa mit Sohn Romeo, Januar 2023

Anna Bella Koszescha Pat Wind mit seiner Ehefrau Schugufa Issar Amerchel

Instagram / iampatwind Schugufa Issar Amerchel und Pat Wind

