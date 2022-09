Erster Red Carpet mit Babybauch: Ex-DSDS-Star Pat Wind stolz

Pat Wind (29) und Schugufa Issar Amerchel sind überglücklich! Der ehemalige DSDS-Teilnehmer und die Fitnesstrainerin lernten sich 2016 kennen, zwei Jahre später kamen sie zusammen. Im vergangenen Jahr krönten sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Jetzt gehen die beiden den nächsten Schritt: Sie erwartet ihr erstes gemeinsames Kind! Beim ersten Red-Carpet-Auftritt nach den News strahlten Pat und Schufuga über das ganze Gesicht!

Auf Instagram teilten die beiden die Bilder von dem Event: Schugufa brachte in einem schlichten schwarzen Abendkleid, das ihren Bauch perfekt umschmeichelte, ihre Babykugel zur Geltung. Glücklich schmiegt sie sich an ihren Mann, der liebevoll die Hände über ihren Bauch gelegt hat und sie verliebt anlächelt. Bei ihrem ersten Babybauch-Auftritt verrieten die beiden jetzt auch, dass Schugufa bereits im fünften Monat ist.

In einigen Monaten dürfen die beiden ihr kleines Wunder also bereits in den Armen halten – und können es auch kaum erwarten! "Deine Mama und ich haben seit einer langen Zeit von diesem Augenblick geträumt und Gott erfüllte uns endlich unseren größten Wunsch. Du bist ein absolutes Wunschkind und auf dich wartet ein liebevolles Zuhause", hatte Pat über sein ungeborenes Kind geschwärmt.

Dorothea Pearl Pat Wind mit seiner Frau Schugufa im August 2022

Pixx Agentur Pat Wind und seine Frau Schugufa im September 2022

Instagram / iampatwind Pat Wind, Filmproduzent

