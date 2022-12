Junge oder Mädchen? DSDS-Pat Wind verrät das Babygeschlecht

Pat Wind (29) kann sein Glück kaum fassen. Der einstige DSDS-Teilnehmer und die Fitnesstrainerin Schugufa Issar Amerchel verkündeten im vergangenen August, sich das Jawort gegeben zu haben. Nur wenige Wochen nach dieser freudigen Nachricht folgte schon die nächste Neuigkeit: Der Sänger und die Sportlerin erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Nun verrieten die beiden sogar das Babygeschlecht– Pat und Schufuga bekommen einen Jungen.

Auf Instagram teilten die Bald-Eltern zwei Bilder, die die Dunkelhaarige in einem engen, blauen Kleid während der Schwangerschaft zeigen. Auf einem der Fotos kniet ihr Mann vor ihr und hält liebevoll ihren Bauch. "In wenigen Wochen erblickt unser Sohn […] das Licht der Welt", schrieb das Paar zu den Aufnahmen dazu. Die beiden können es kaum noch erwarten, ihren kleinen Jungen endlich in den Armen halten zu dürfen, wie aus ihrer Verkündung hervorgeht: "Wir genießen jeden Augenblick der Schwangerschaft, freuen uns aber umso mehr, die Liebe unseres Lebens schon bald endlich kennenzulernen!"

Im September hatte sich das Paar noch auf dem Red-Carpet gemeinsam gezeigt. Auch da ist Schufugas Babybauch deutlich aufgefallen: In einem schwarzen engen Kleid wurde die Rundung an ihrer Körpermitte betont. Während des Events ist ihr Pat kaum von der Seite gewichen.

Anzeige

Instagram / iampatwind Pat Wind im August 2022

Anzeige

Anna Bella Koszescha Pat Wind mit seiner Ehefrau Schugufa Issar Amerchel

Anzeige

Pixx Agentur Pat Wind und seine Frau Schugufa im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de