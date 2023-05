Wünschen sich Pat Wind und seine Frau noch weitere Kinder?

Wie sieht Pat Winds (30) weitere Familienplanung aus? Der einstige DSDS-Teilnehmer hatte seine Ehefrau Schugufa Issar Amerchel 2016 kennengelernt. Fünf Jahre später haben sie sich dann das Jawort gegeben. Nur wenige Wochen nach der Hochzeit verkündeten sie dann erneut freudige Nachrichten: Ihr erster Sohn Romeo Aurelius erblickte das Licht der Welt. Doch wollen die beiden noch weitere Kinder? Promiflash hat nachgefragt!

Im Promiflash-Interview im Rahmen des Bild-Renntages erklärte der Sänger: "Ich könnte am liebsten noch drei, vier Kinder haben." Ob seine Frau auch so viele Kinder möchte, wisse er jedoch nicht. "Aber sie hat gesagt: 'Ok, eins auf jeden Fall noch'", freut sich Pat. Außerdem hatte er vor der Geburt seines Sohnes einen kleinen Wunsch, wie der Musiker berichtet: "Ich wollte unbedingt ein Mädchen haben und jetzt ist unser erstes Kind ein Junge geworden."

Bevor der nächste Nachwuchs kommt, steht allerdings erst mal eine kleine Veränderung im Leben der jungen Familie an. "Im Juli ziehen wir erst mal um. Wir wohnen momentan mitten in München, wir wollen es ein bisschen ländlicher", plaudert Pat gegenüber Promiflash aus.

Anna Bella Koszescha Pat Wind mit seiner Ehefrau Schugufa Issar Amerchel

Instagram / iampatwind Pat Wind und Schugufa mit Sohn Romeo, Januar 2023

Instagram / iampatwind Schugufa Issar Amerchel und Pat Wind, März 2023

