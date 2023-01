Ex-DSDS-Star Pat Wind dreht Film mit Hollywoodstars

Wurde Pat Wind (29) nun von Hollywood entdeckt? Einst versuchte er sein großes Glück in der deutschen TV-Landschaft. Von DSDS über Take Me Out bis hin zu Mieten, kaufen, wohnen – er nahm an ganz unterschiedlichen Formaten teil. Doch nicht nur bei den Shows, auch im Kino stellte er unter Beweis, dass er etwas drauf hat. Der große Durchbruch als TV-Star blieb hierzulande jedoch aus. Nun verrät Pat: Er wird bald als Schauspieler in einem internationalen Film an der Seite bekannter Hollywood-Größen mitwirken!

Das Management von Pat teilt nun mit, dass der 29-Jährige bald in einem internationalen Spielfilm, der den Titel "Wrongful Death" trägt, zu sehen sein wird. Der Streifen sei von seinem engen Freund von Pat, Vjekoslav Katusin, produziert worden. Pat soll mit den bei den Oscars und Golden Globes nominierten Schauspielern Eric Roberts und Michael Paré gemeinsam an einem Set in Kroatien gedreht haben. In dem Film spielt er angeblich die Rolle eines Fernsehmoderators.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint es für den einstigen "DSDS"-Teilnehmer mehr als gut zu laufen. Mit seiner Gattin Schugufa Amerchel erwartet Pat derzeit Nachwuchs. Auf Instagram hat das Paar im Dezember das Geschlecht verraten: "In wenigen Wochen erblickt unser Sohn […] das Licht der Welt", schrieben die Turteltauben unter einer Aufnahme von sich.

Anzeige

Instagram / iampatwind Pat Wind, TV-Star

Anzeige

Instagram / iampatwind Pat Wind im Juli 2021

Anzeige

Pixx Agentur Pat Wind und seine Frau Schugufa im September 2022

Anzeige



