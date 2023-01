Besonderer Name: Pat Wind und Schugufa sind Eltern geworden!

Freudige Nachrichten für alle Fans! Pat Wind (30) und seine Ehefrau Schugufa Issar Amerchel sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der Ex-DSDS-Star lernte die Fitnesstrainerin 2016 kennen und gab ihr im August 2022 das Jawort. Nun hat die Familie – kurz vor seinem 30. Geburtstag – das beste Geschenk von allen bekommen: Ihr kleiner Sohnemann hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Pats Instagram-Account verkündete das Paar die freudige Nachricht und teilte das erste gemeinsame Foto mit dem süßen Zuwachs: "Die unendliche Liebe, die wir für dich empfinden, ist mit keinen Worten zu beschreiben!" Auch den Namen verrieten die frischgebackenen Eltern prompt: "Überwältigt von unserem Glück, möchten wir euch heute an meinem 30. Geburtstag unseren Sohn vorstellen! Romeo Aurelius Wind."

Zwischen Weihnachten und Silvester kam Romeo in München zur Welt und Pat findet nur lobende Worte für seine Gattin: "Sia ist die wohl stärkste, mutigste und tugendhafteste Frau, die diesen Planeten je betreten hat. All meinen Respekt und meine Hingabe an die Königin dieses Hauses!" Das Paar habe die letzten Wochen genutzt, um den Kleinen an sein neues Zuhause zu gewöhnen und das Familienglück zu genießen.

Anna Bella Koszescha Pat Wind mit seiner Ehefrau Schugufa Issar Amerchel

Instagram / iampatwind Pat Wind, TV-Star

Anna Bella Koszescha Pat Wind und Schugufa Issar Amerchel bei ihrer Hochzeit

