Sex-Talk bei "Beauty & The Nerd": Setty klärt Dominik auf

Bei Beauty & The Nerd werden die wirklich wichtigen Themen angesprochen! In der Show versuchen lebenserfahrene Schönheiten, sich im Team mit nerdigen Außenseitern gegen die Konkurrenz durchzusetzen und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Dabei prallen zwei Welten aufeinander – nicht nur in Sachen Lifestyle, sondern auch in Sachen sexuelle Erfahrung. So erlebte Nerd Dominik zum Beispiel im Rahmen der Show seinen ersten Kuss. Nun klärt ihn Setty Mois auch noch über Sex auf!

Die Burlesque-Künstlerin nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht den schüchternen Jungfer ungeniert auf ihr Lieblingsthema an – zum ersten Mal für ihn! Über seine Vorlieben hat Dominik zwar noch nie nachgedacht, aber eine Vorstellung von Sex hat er schon: "Ich habe höchsten Mal gehört, dass Sex echt schön sein soll!" Das kann ihm Setty bestätigen – und beeindruckt den Logistikmitarbeiter mit ihrem Wissen. "Ich finde schon, dass Setty in diesem Thema schon sehr viel Bescheid weiß. Es ist schon sehr informativ", staunt er.

Die Sexliebhaberin sieht in Dominiks Aufklärung ihren Bildungsauftrag: "Ich glaube, dass das für einen Dominik gut ist, mit jemandem zu sprechen, der bereits Erfahrung hat, der tolerant und offen ist." Der Fantasy-Nerd wünscht sich nämlich, mal eine Frau auf ein Date einzuladen und hätte auch gerne Kinder. "Ich habe ja noch überhaupt keine Erfahrung mit Sex und so. Aber die Tipps, die Setty mir heute gegeben hat, werde ich auf jeden Fall im Kopf bewahren und hoffe, dass mir das in der Zukunft auch ein bisschen hilft", resümiert er.

Anzeige

Instagram / horneffdominik "Beauty & The Nerd"-Kandidat Dominik

Anzeige

ProSieben Dominik Horneff knutscht mit Natascha Beil und Setty Mois rum

Anzeige

Instagram / settymois Setty Mois, Burlesque-Künstlerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de