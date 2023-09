Chris Broy hat noch Kontakt zu "Beauty & The Nerd"-Nerds!

Er schwärmt von den Kandidaten! Chris Broy (34) war schon in einigen TV-Formaten zu sehen. Dieses Jahr wurde endlich die langersehnte Beauty & The Nerd-Staffel ausgestrahlt, in der auch der Ex von Evanthia Benetatou (31) dabei war. Im Gegensatz zu Walentina Doronina (23) kam der Muskelmann ziemlich gut mit den Nerds zurecht. Daraus scheint sich sogar eine Freundschaft entwickelt zu haben. Chris hat noch Kontakt zu den Teilnehmern!

Im Rahmen der B:Real-Dreharbeiten spricht der Influencer mit Promiflash über das Format und gesteht: "Ich habe vor allem mit den Nerds sehr viel Kontakt." Sie waren sogar gemeinsam auf der Gamescom – er habe viel von den Nerds lernen können. Nicht nur, was Cosplay ist! "Ich habe die Welt von Twitch kennengelernt. Ich finde sie sehr cool, wirklich. Es sind sehr coole Leute dabei, diese ganze Community ist so herzlich. Ich wurde selten bei einem Format so herzlich empfangen und auch gefeiert", schwärmt er total von "Beauty & The Nerd".

Er könnte sich sogar vorstellen, mit Twitch anzufangen. "Es wäre auch cool, ehrlicherweise, vor allem kann ich dann einfach zu Hause bleiben!", führt er im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Chris würde dem Reality-TV-Business aber nicht den Rücken kehren: "Weil ich auch immer noch Freunde hier habe, mit denen ich gerne auch zusammen bin."

