Camilla strahlt bei Empfang vor König Charles' Rückkehr

Königin Camilla (76) scheint aktuell äußerst gute Laune zu haben! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass König Charles (75) schon ab dieser Woche seine royalen Pflichten wiederaufnehmen wird. Nun sah man die Königsgemahlin gestern zum ersten Mal nach dieser Ankündigung allein zurück in der Öffentlichkeit – und sie schien ziemlich glücklich! Bei dem Empfang der professionellen Segelcrew, dem Maiden-Team, im Clarence House in London, trug die 76-Jährige einen marineblauen Look mit weißen Stickerei-Details. Doch viel wichtiger: Im Gesicht der Stiefmutter von Prinz William (41) zeigte sich ein breites Lächeln.

Die gestrige Veranstaltung besuchte Camilla noch allein – doch schon heute soll sie nach Monaten wieder gemeinsam mit ihrem Mann an Verpflichtungen teilnehmen. Für seine Rückkehr hat sich der Regent den Besuch eines Krebsbehandlungszentrums ausgesucht. Und wie ein Insider gegenüber Sunday Telegraph berichtete, habe er sich ganz bewusst dafür entschieden: Der an Krebs erkrankte Charles wolle anderen Betroffenen mit seinem Besuch Mut machen. Sein Ziel sei es, zu zeigen, "dass Menschen auch während der Behandlung ein erfülltes Leben führen können, nicht nur danach".

Zuletzt sah man den britischen Monarchen am vergangenen Sonntag bei einem Gottesdienst in der Crathie Church in Aberdeen. Auf den Schnappschüssen, die The Sun vorlagen, saß Charles gemeinsam mit Camilla im Auto. Während seine Gattin am Steuer war, schaute der 75-Jährige konzentriert in die Ferne. In einem anderen Moment war bei seiner Liebsten ein Schmunzeln im Gesicht zu erkennen.

Getty Images Königin Camilla und die professionellen Seglerinnen

Instagram / milliepilkingtonphotography König Charles III. und Königin Camilla

