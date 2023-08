Setty und Samu rechneten nicht mit "Beauty & The Nerd"-Sieg!

Sie hatten offenbar ihre Zweifel! Gestern Abend fand das große Beauty & The Nerd-Finale statt. Zuletzt kämpften noch drei Paare um den begehrten Sieg. Dominik und Natascha flogen als Erste raus. Im finalen Vierkampf wurde es dann richtig spannend: Mit nur einem Punkt Unterschied besiegten Samuel und Setty ihre Gegner Florian und Beverly und holten sich die 50.000 Euro Preisgeld. Im Promiflash-Interview erzählen Samu und Setty nun, wie überrascht sie von ihrem Sieg waren!

"Das Erste, was meine Eltern sagten, war 'Wir wussten es'. So sicher war ich mir aber nicht, vor allem, als ich die starke Konkurrenz in der Villa kennenlernte", gibt Setty im Gespräch mit Promiflash zu. Zwar sei sie nicht schlecht in Allgemeinwissen und Sport, "aber man weiß ja nie, was für eine Challenge auf einen wartet. Ich bin sehr froh, dass ich einen so tollen Team-Partner hatte." Auch Samu hat bis zum Schluss nicht damit gerechnet: "Flo und Beverly waren ein megastarkes Team. Ich glaube, am Ende hatten wir einfach Glück und die richtigen Aufgaben, um unsere Stärken richtig einzusetzen."

Und hat das Sieger-Duo auch heute noch Kontakt? "Samu und ich schreiben regelmäßig und jetzt, wo er näher zu mir gezogen ist, hoffe ich, dass wir uns auch öfters sehen", freut sich Setty. Samu erklärt, dass er am Finalabend bei seiner Teampartnerin in Hamburg war.

Instagram / settymois Setty Mois, Burlesque-Künstlerin

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kandidat Samuel

ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten vorm Finale

