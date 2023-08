Haben Setty und Flo nach "Beauty & The Nerd" noch Kontakt?

Konnte der Flirt auch nach der Show bestehen? Setty Mois und Florian nahmen an der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd teil. Die Burlesque-Tänzerin bildete mit Mittelalter-Nerd Samuel ein Team und der Space-Nerd Florian kämpfte an der Seite von Make-up-Artistin Beverly um den Sieg. Trotzdem verstanden sich Setty und Flo auf Anhieb. Am letzten Abend in der Villa kamen sich die beiden Turteltauben sogar näher: Setty und Florian küssten sich im Pool. Doch wie ging es für die beiden nach den Dreharbeiten weiter? Promiflash hat nachgefragt.

"Außer einer Freundschaft hat sich nichts entwickelt, die Distanz von Hamburg nach Wien sowie unser beider vollgepackter Terminkalender waren der Grund dafür", erzählt die Beauty im Interview mit Promiflash. Setty hat in Hamburg mit ihren Burlesque-Shows zu tun und Florian arbeitet in Wien als Teamleiter. Deswegen habe sich die Liebelei im Alltag nicht durchsetzen können.

Auch wenn es für die Blondine nach der Show nicht mit Florian weiterging, würde sie ihre Zeit dort nicht missen wollen. "Ich wurde noch mal in meinem Denken bestärkt, dass Oberflächlichkeiten nichts bedeuten. Man kann nicht sagen, wie freundlich oder gemein ein Mensch ist anhand seines Aussehens", erzählt sie weiter. Außerdem habe sie sich selbst bewiesen, dass man mit Liebe und guten Vibes sehr weit kommen könne.

Instagram / settymois Setty Mois, Burlesque-Künstlerin

ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kandidat Florian

ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten vorm Finale

