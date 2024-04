Nach Verurteilung: Jonathan Majors mit Meagan Good unterwegs

Jonathan Majors (34) zeigt sich nach seiner Verurteilung in der Öffentlichkeit! Der Schauspieler wurde am Montag in Los Angeles mit seiner Freundin Meagan Good (42) gesichtet, nachdem er Anfang des Monats wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden ist. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie er eine schwarze Kapuzenjacke und eine violette Jogginghose trägt. Dazu kombinierte er einen bunt karierten Hut und dunkle Sneaker. Meagan entschied sich für ein schlichteres Sport-Set, bestehend aus Top und Leggings. Zu ihrem pastellorangenen Set trug sie eine schwarze Baseballmütze, passend zu ihrer schwarzen Bauchtasche. Für ihr sportliches Auftreten gab es einen Grund: Die beiden hatten sich nach ihrem Training im Sunset Plaza ein Mittagessen in West Hollywood gegönnt.

Trotzdem schien die Stimmung etwas gedrückt zu sein – anhand ihrer Gesichtsausdrücke könnte man vermuten, dass die Verurteilung für dicke Luft gesorgt hat. Anfang 2023 wurde Jonathan von seiner Ex-Freundin Grace Jabbari wegen Körperverletzung und Belästigung angezeigt. Im Dezember wurde der Filmstar dann schuldig gesprochen. Anfang des Monats wurde nun das Strafmaß verkündet. Der Marvel-Darsteller muss ein einjähriges Interventionsprogramm absolvieren, das auch eine psychologische Beratung beinhaltet. Wenn er diese Auflagen nicht erfüllt, droht ihm eine Haftstrafe.

Während der Gerichtsprozesse wurde Jonathan stetig von seiner Freundin Meagan unterstützt. Berichten zufolge kannten sich die beiden schon lange, bevor ihre Beziehung ernster wurde. Nach einer langjährigen Freundschaft seien sich die beiden näher gekommen und im Laufe der Zeit habe sich eine Romanze zwischen ihnen entwickelt. Seit Mai 2023 sind sie ein Paar. Zu dieser Zeit kamen auch die ersten Anschuldigungen wegen Körperverletzung ans Licht.

Anzeige Anzeige

BrosNYC / Backgrid Jonathan Majors und Meagan Good vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors, AAFCA Special Achievement Awards Luncheon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass zwischen Meagan und Jonathan dicke Luft herrscht? Ja, ich glaube schon! Nein, ich glaube, sie waren einfach k. o. vom Sport. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de