Dominik knutscht bei "Beauty & the Nerd" mit zwei Frauen rum

Dominik Horneff gönnt sich gleich zweimal! Seit vergangener Woche wird eine neue Staffel von Beauty & The Nerd ausgestrahlt, wo Nerds auf Schönheiten treffen und um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Im Laufe der Sendung kommen einige der Teilnehmer immer mehr aus sich heraus und gehen bei den schönen Damen auf Tuchfühlung. Einer von ihnen ist Dominik, der in der Show seinen ersten Kuss bekommt!

Der gelernte Logistikmitarbeiter und einige andere Nerds machen es sich während einer Party im Whirlpool mit den Frauen bequem, wo sie sich alle schnell sehr nahekommen. Die muntere Truppe wird immer ausgelassener, so verliert auch Dominik seine Schüchternheit und turtelt, was das Zeug hält. Dabei kommt es zu einem besonderen Moment für ihn: Dominik kriegt seinen ersten Kuss und knutscht mit Natascha Beil und Setty Mois rum!

Und wie war das Erlebnis für den selbsternannten Hobby-Schriftsteller? "Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, endlich meinen ersten Kuss zu haben", schwärmte er anschließend im Einzelinterview. "In dem Whirlpool passiert in jedem Fall mehr als bei den meisten klassischen Datingshows in der ganzen Staffel", kommentierte ein Twitter-User das feuchtfröhliche Geschehen.

