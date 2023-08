"Beauty & The Nerd"-Setty und Samuel freuen sich über Sieg!

Diese zwei nahmen den Sieg mit nach Hause! In der diesjährigen Beauty & The Nerd-Staffel kämpften acht Teams bestehend aus je einer Schönheit und einem Nerd um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Im großen Finale konnten sich schließlich Burlesque-Star Setty Mois und Mittelalter-Nerd Samuel gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. "Das Erste, was meine Eltern sagten, war 'Wir wussten es'. So sicher war ich mir aber nicht, vor allem, als ich die starke Konkurrenz in der Villa kennenlernte. [...] Ich bin sehr froh, dass ich einen so tollen Team-Partner hatte", schildert die Tänzerin nun im Interview mit Promiflash

