"Beauty & The Nerd"-Beverly verliert bei Spiel Bewusstsein

Dramatische Szenen bei Beauty & The Nerd! Gestern Abend lief das große Finale der diesjährigen Staffel. Um den Sieg und die Gewinnsumme von 50.000 Euro kämpften Natascha und Dominik, Setty und Samuel sowie Beverly und Florian. Am Ende konnten zwar die Burlesque-Tänzerin Setty und ihr Mittelalter-Nerd Samuel das Preisgeld mit nach Hause nehmen, doch während des Spiels hatte auch Make-up-Artistin Beverly ihr Bestes gegeben. Bis sie ihr Bewusstsein verlor und vom Notarzt behandelt werden musste.

Die Beautys mussten in 15 Meter Höhe Fragen beantworten. Ihr Nerd musste bei einer richtig beantworteten Frage eine Leiter nach oben klettern und an einem Seil ziehen, sodass seine Beauty ein paar Meter in die Tiefe fiel. Nach drei Fragen wollte Beverlys Körper nicht mehr. "Ich muss kotzen", sagte sie. Die Blondine schloss ihre Augen, sackte in sich zusammen und hing in der Luft. Florian beschrieb die Szene aus seiner Sicht so: "Da kam dann schon keine Antwort mehr. Sie hat alles hängen lassen, Augen waren zu. Das war's." Das Reality-TV-Sternchen wurde umgehend aus der Situation befreit und medizinisch versorgt. Nach Beverlys Zusammenbruch war das Spiel jedoch für das Paar beendet.

"Wir haben beide gesagt, wir müssen entweder tot umfallen oder unsere Körper sagen 'nein'. So weit ist es dann auch gekommen. Wenn man eine Angst hat, kann die dann Überhand nehmen", erzählte der Nerd im Einzelinterview. Beverly hatte mit starker Höhenangst zu kämpfen.

ProSieben/Benjamin Kis Florian und Beverly, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2023

ProSieben Der "Beauty & The Nerd"-Cast 2022

ProSieben/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Kandidat Florian

