Setty und Florian küssen sich im "Beauty & The Nerd"-Finale

Romantische Stimmung vor dem Finale! Gestern lief letzte Folge der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd. Um den Sieg und die Gewinnsumme von 50.000 Euro hatten Natascha und Dominik, Setty und Samuel sowie Beverly und Florian gekämpft. Letztendlich konnten sich die Burlesque-Beauty Setty und ihr Mittelalter-Nerd Samuel über das Preisgeld freuen. Am letzten Abend fand in der Villa noch einmal ein unvergesslicher Party-Abend statt. Dort gab es auch einen Kuss zwischen Setty und Florian im Whirlpool.

"Es ist unser letzter Abend. Sei ein Mann, zeig Eier und tu, was du möchtest", fordert die Blondine ihren Flirt Florian auf, mit ihr in den Pool zu gehen. Seine Beauty Beverly ist davon ganz und gar nicht angetan. "Trau dich", sagt sie mit bösem Blick. Doch davon lassen sich die Turteltauben nicht abhalten. Nur mit Bikini und Badehose bekleidet, geht es für Beautys und Nerds in den heißen Pool. Mit zunehmendem Alkoholpegel steigt auch die romantische Stimmung: Setty und Florian küssen sich – zum Bedauern von Beverly.

"Ich hab immer gesagt, zwischen denen ist nur Freundschaft, aber mittlerweile will ich es gar nicht mehr wissen, was da ist", meckert die Make-up-Artistin im Einzelinterview. Die beiden flirtwilligen Turteltauben gehen sogar noch einen Schritt weiter und duschen zusammen. Als Beverly das sieht, platzt ihr der Kragen. "Wir fokussieren nicht mehr, alles klar", sagt sie genervt.

