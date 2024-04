"So jugendlich": Fans schwärmen von Elizabeth Hurleys Figur!

Elizabeth Hurley (58) sorgt aktuell mächtig für Schnappatmung! Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Schauspielerin ein heißes Video, in dem sie sich in einem knappen, schwarzen Bikini zeigt. Vor allem ihre Fans sind superbegeistert. Sie können es kaum glauben, dass die "Austin Powers"-Darstellerin im nächsten Jahr 60 wird. "Wie kann sie noch so jung und schön aussehen? Sie scheint die Zeit umzukehren!", schwärmt ein Nutzer der Onlineplattform und ein weiterer schmachtet: "Wie kann es sein, dass diese wunderschöne Dame immer noch so jung aussieht? Von Kopf bis Fuß! Oh mein Gott! Wie bleibt sie so jugendlich?"

Unter den zahlreichen Bewunderern befindet sich auch Frauke Ludowig (60). Sie schreibt einige Emojis mit Herzaugen in die Kommentarspalte des Clips. In diesem spaziert die 58-Jährige an einem traumhaften Sandstrand unter Palmen entlang. Währenddessen strahlt sie über beide Ohren und genießt die Wärme der Sonne. Zu ihrem dunklen Bikini kombiniert die Ex von Hugh Grant (63) eine coole Sonnenbrille. Außerdem trägt Elizabeth eine lässige Strandtasche sowie große Ohrringe.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Elizabeth genau weiß, welcher Bikini ihre Kurven so richtig in Szene setzt. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Schauspielerin arbeitet sie auch als Designerin und spezialisiert sich auf Bademode. Außerhalb ihres turbulenten Berufslebens ist die Britin vor allem eines: Die liebevolle Mutter eines Sohnes. Damian Hurley (22) ist ihr ganzer Stolz und ebenfalls als Regisseur in der Filmbranche tätig. Auch seine Mama hatte der 22-Jährige bereits für eine pikante Szene vor der Linse!

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian im Januar 2023 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Elizabeths Bikini-Clip? Klasse! Sie sieht richtig toll aus. Na ja. Ich finde das Video eher unspektakulär. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de