Annemie Herren ist trotz Krebs bei "Kampf der Realitystars"!

In dieser Woche betritt Annemie Herren als neue Kandidatin von Kampf der Realitystars die Sala! Nach ihrem Bruder Willi Herren (✝45) und ihrer Nichte Alessia ist sie nun die Dritte aus der Herren-Familie, die an der Reality-TV-Show teilnimmt. Anders als ihre Mitstreiter wird die kölsche Frohnatur bei ihrem Kampf um den Jackpot von einem schlimmen Schicksal begleitet: Vor zwei Jahren bekam die Blondine die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damit sie trotz dessen an ihrem Traumformat teilnehmen kann, hat sie sogar ihre Chemo dabei, wie sie gegenüber RTL verrät.

Annemie möchte sich von der schweren Krankheit nicht einschränken lassen und mit ihrer Teilnahme ein Zeichen setzen, wie sie im Interview erklärt: "Ich will den anderen Leuten auch zeigen, dass man damit auch leben kann. Man soll sich nicht aufgeben. Siehst du ja, mir geht's gut." Darüber hinaus hat das Reality-TV-Format eine ganz besondere Bedeutung für die 60-Jährige: Sie tritt in die Fußstapfen ihres kleinen Bruders Willi. "Ich fühle mich geehrt, da zu sein, wo mein Bruder war", erklärt sie wehmütig.

Diese besondere TV-Erfahrung nun mit ihrem verstorbenen Bruder auf diese Weise zu teilen, löste in der Kölnerin eine Reihe an Emotionen aus. "Als ich vor Ort ankam, habe ich geweint, weil ich mich gefragt habe, ob das das Bett ist, in dem Willi gelegen hat. Es ist schwer zu erklären, was ich in diesen Momenten gefühlt habe. Es war sehr emotional", erklärte Annemie im Interview mit Bild. Für die 60-Jährige ist der Tod ihres kleinen Bruders auch noch nach rund drei Jahren allgegenwärtig: "Es kommt mir so vor, als wenn Willi erst gestern gestorben wäre. Das ist ganz schlimm. Ich denke jeden Tag an Willi und muss weinen."

