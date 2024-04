"Nennt mich Emily": Emma Stone will anders genannt werden!

Die Schauspielerin Emma Stone (35) heißt eigentlich Emily – und so will sie nun auch von allen genannt werden! Gegenüber The Hollywood Reporter erklärt sie: "Ich bin vor ein paar Jahren ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir: 'Ich kann das nicht mehr machen. Nennt mich einfach Emily'." Damals konnte sie nicht ihren Geburtsnamen bei der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA eintragen, da es bereits eine Emily Stone gegeben habe.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de