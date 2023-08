Dieses "Beauty & The Nerd"-Paar holt den Sieg nach Hause!

Dieses Team darf die Korken knallen lassen! Bei Beauty & The Nerd kämpften ursprünglich acht Teams um eine Mega-Gewinnsumme von 50.000 Euro. Am Ende qualifizierten sich drei Teams für das große Finale der Realityshow. Neben Natascha und Dominik gaben auch Setty und Samuel sowie Beverly und Florian ihr Bestes. Am Ende konnten jedoch nur eine Beauty und ein Nerd den Sieg für sich behaupten: Setty und Samuel sind die glücklichen Gewinner der diesjährigen Staffel!

In zwei nervenaufreibenden Runden traten die Duos gegeneinander an – neben ihrem Allgemeinwissen waren vor allem auch Geschicklichkeit und Teamwork gefragt. In der alles entscheidenden Aufgabe mussten die verbliebenen Finalisten dann ihr Können in einem Vierkampf unter Beweis stellen. Doch für ein Team stellte auch diese Challenge kein Problem dar – Setty und Samuel sammeln am Ende die meisten Herzen. Die Burlesque-Beauty und ihr Mittelalter-Nerd setzten sich schlussendlich gegen die Konkurrenz durch und durften sich somit über den Titel und die Siegerprämie von 50.000 Euro freuen. "Es hat so viel Spaß gemacht!", sagte Dominik freudestrahlend nach seinem Sieg.

Doch war es nicht das Gewinner-Paar, das am Ende für den meisten Trubel sorgte. Im Halbfinale zogen vor allem Natascha und Dominik die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem diese sich während der Challenge ordentlich angekeift hatten. "Natascha hat mir einige sehr unschöne Dinge an den Kopf geworfen", meinte Fantasy-Fan Dominik. Findet ihr, dass Setty und Samuel am Ende verdient gewonnen haben? Stimmt ab!

Instagram / settymois Setty Mois, Burlesque-Künstlerin

ProSieben/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten 2022

ProSieben Dominik Horneff mit Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"

