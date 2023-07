"Verwundert": Mike rechnete nicht mit "Bachelorette"-Exit!

Diese Entscheidung hat ihn wohl ziemlich überrumpelt! Jennifer Saro darf in diesem Jahr als Die Bachelorette Rosen an potenzielle Partner verteilen. 18 Single-Männer versuchten ihr Glück – einige mussten die Show aber in den ersten beiden Episoden schon verlassen. In Folge zwei schickte die Beauty Mike Featherstone und Julian Plum (38) nach Hause. Wie ging es Mike nach seinem Rauswurf? Promiflash hat für euch nachgefragt...

"Ich war ein wenig überrascht und traurig darüber, dass ich keine Rose bekommen habe, da es mir bisher nicht gelungen ist, mich so zu zeigen wie ich wirklich bin", erklärt der 27-Jährige im Interview mit Promiflash. Dass Jennifer ihn offenbar nicht weiter kennenlernen wollte, scheint er nicht kommen gesehen zu haben. "Ich war tatsächlich verwundert, dass ich keine Rose bekommen habe", gibt der Student preis und fügt hinzu: "Wir haben schöne Gespräche geführt und es harmonierte zwischen uns, weswegen ich die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen kann."

Mike habe das Gefühl gehabt, sich nach der ersten Nacht der Rosen mehr geöffnet zu haben. Er habe angenommen, es sei gut, dass er sich nicht so aufbrausend verhielt wie einige andere Kandidaten. "[Ich] dachte, dass es wertgeschätzt wird, dass ich mich nicht mit wirren Aktionen oder unkontrollierten emotionalen Ausbrüchen in den Vordergrund rücken wollte", schildert er gegenüber Promiflash.

Die Bachelorette-Kandidaten in der zweiten Nacht der Rosen

Jennifer Saro, Bachelorette 2023

Mike, Bachelorette-Kandidat 2023

