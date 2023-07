Diese Bachelorette-Jungs müssen in Folge zwei nach Hause!

Sie konnten bei Die Bachelorette nicht überzeugen! Jennifer Saro hat in diesem Jahr als Rosenverteilerin die Qual der Wahl. Unter 18 Männern will die Influencerin die große Liebe finden. Und schon in der zweiten Folge scheint das recht gut zu laufen. Kandidat Alexander Runow (27) bekam sogar schon vorab eine Rose. Die anderen Jungs müssen zittern. Und diese Boys schickt Jenni nach Hause.

Die Entscheidung scheint Bachelorette Jenni in der Nacht der Rosen wieder einmal nicht leicht zu fallen. Ihre letzte Schnittblume verteilt sie an Baro (25), der sich sichtlich freut. Doch das bedeutet, dass wieder zwei Jungs die Sendung verlassen müssen. Sowohl Mike als auch Julian (38) müssen die Villa verlassen. "Mike und Julian sind die Einzigen, die mit Kindern zu tun haben, aber ich suche keinen Vaterersatz, sondern ich suche einen Partner für mich", erklärt Jenni ihre Entscheidung.

Die Enttäuschung ist den beiden Ausgeschiedenen aber anzusehen. "Es kam sehr überraschend, muss ich sagen. Ich verstehe es gar nicht", meint vor allem Mike geknickt. Julian zeigt sich da schon etwas verständnisvoller: "Sie hat mir sehr gut gefallen und ich hätte sie gerne weiter kennengelernt. Aber offensichtlich hat die Chemie nicht gestimmt, von daher – kein Problem."

