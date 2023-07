"Von vorne und von hinten": Robert Geiss war im Krankenhaus

Damit überrascht Robert Geiss (59) seine Fans. Gemeinsam mit seiner Familie zählt der Unternehmer zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen TV-Welt. In Die Geissens gewährt er Einblicke in sein Luxus-Leben. Dabei lässt die berühmte Familie auch die weniger schillernden Momente ihres Alltags nicht aus. Manchmal schaffen es diese wie zuletzt sogar auf Social Media: Robert teilt seinen ziemlich unglamourösen Besuch im Krankenhaus.

"Heute habe ich es in der Tat von vorne und von hinten bekommen. Das erste Mal ist schon eine Herausforderung, aber [...] die Vorsorge ist doch wichtiger als die Angst", schreibt der Millionär unter seinen Instagram-Beitrag. Wie sich herausstellt, hat sich der Zweifach-Papa in einem Krankenhaus einer Magen- und Darmspiegelung unterzogen. Die Bilder zeigen neben seinem Patienten-Zimmer auch einen sichtlich erschöpften Robert. In einem Krankenhaus-Hemd und mit müdem Blick posiert er für ein Selfie. Doch gibt er zuletzt Entwarnung: "Bei mir war alles gut."

In den Kommentaren tummelt sich derweil nur so der Zuspruch für die Aktion des 59-Jährigen. Auch Ehefrau Carmen (58) nutzt da die Gunst der Stunde und meldet sich zu Wort. "Jetzt weißt du, was du mir vor 41 Jahren angetan hast", scherzt sie und bezieht sich dabei offenbar auf Roberts "von vorne und von hinten"-Äußerung.

Robert Geiss mit seiner Familie

Robert Geiss, Unternehmer

Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

