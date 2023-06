Hatten Davina und Shania Geiss ein normales Teenie-Leben?

Davina Shakira Geiss (20) und Shania Tyra Geiss (18) sprechen Klartext. Als Töchter des Unternehmerpaares Robert Geiss (59) und Carmen Geiss (58) wuchsen die beiden Schwestern vor den Kameras und Augen des TV-Publikums auf. Größtenteils lebten die Millionärstöchter in Monaco, dennoch waren sie von klein auf viel unterwegs. Haben Davina und Shania deswegen das Gefühl, das normale Teenager-Leben verpasst zu haben?

"Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel vermisst. Weil wir waren öfter weg, aber wir waren auch immer mal wieder zu Hause", erklärte Shania im Interview mit Bunte. In den vergangenen Jahren seien die beiden größtenteils in Monaco gewesen. Außerdem stellte Shania klar: "Im Sommer haben wir zwei Monate, da filmen wir fast gar nicht und da sind wir dann nur mit unseren Freunden zusammen."

Erst kürzlich hatte Davina über ihre Zukunftspläne geplaudert. Auf Instagram veranstaltete die Blondine eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei wollte ein neugieriger Fan wissen, ob sich die 19-jährige Kinder wünsche. "Definitiv", versicherte sie und ergänzte, dass sie sich zwei bis drei Kinder wünschen würde.

RTLZWEI Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania 2012

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Shakira Geiss mit ihrer Familie

RTLZWEI / Severin Schweiger Davina und Shania Geiss

