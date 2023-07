Wildes Gerücht: Wird Tom Kaulitz etwa nächster GNTM-Juror?

Wird Heidi Klum (50) in der nächsten Staffel von GNTM etwa von ihrem Ehemann unterstützt? Zuletzt hatte die Chefjurorin mit einer Ankündigung für eine große Überraschung gesorgt: In der Castingshow dürfen kommendes Jahr erstmals auch Malemodels antreten. Im Zuge dessen sprach die Blondine kurzerhand einen attraktiven Steward als ersten Kandidaten an. Nun facht Heidis Schwager Bill (33) die Gerüchte an, dass auch Tom (33) eine Rolle in der Sendung spielen könnte.

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprachen die Brüder über die Änderung in der Castingshow. "Es ist ja so, dass jetzt Männer mitmachen können und wer könnte das besser bewerten als du?", fragte Bill. Doch Tom war sich da nicht so sicher: "Ich kann schon mal zeigen, wenn Fotos gemacht werden, wie man sich nicht treffen lassen sollte." Doch nach kurzem Überlegen meinte er: "Es ist natürlich auch so, dass ich dabei sein muss am Set und wie kann man das besser machen, als einfach selbst Juror zu werden?" Sein Zwilling erwiderte schelmisch: "Da freuen wir uns sehr auf die neue Staffel mit dir, Tom."

Immerhin sammelt Tom aktuell schon Erfahrungen als Juror. Gemeinsam mit dem Tokio Hotel-Frontmann sitzt er auf dem drehenden Stuhl in der kommenden Staffel von The Voice of Germany. Und fühlt sich in dieser Rolle offenbar sehr wohl! "Wisst ihr, was herauskommt, wenn man die ersten beiden Buchstaben von Tom und die letzten beiden von Bill nimmt? Toll! Also, wir sind das Team Toll", hatte Tom laut Bild dem Publikum verkündet.

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2023

Anzeige

RTL / Robert Grischek Werbebild zu "That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de