"Team Toll": Das sind die Spitznamen der "The Voice"-Coaches

Bill (33) und Tom Kaulitz (33) haben sich schon Gedanken gemacht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, welche Promis in der neuen Staffel von The Voice of Germany auf den roten Drehstühlen Platz nehmen dürfen und den Gesangstalenten als Coaches zur Seite stehen werden. Neben den Tokio Hotel-Stars sind auch Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Shirin David (28) mit von der Partie. Dabei haben Bill und Tom bereits die ersten Spitznamen für ihre Kollegen gefunden.

Wie Bild berichtet, haben die beiden 33-Jährigen während der Aufnahme der Auditions ihrer Kreativität ein wenig freien Lauf gelassen und den anderen Coaches Spitznamen verpasst. So werde Giovanni Zarrella von den Zwillingen mit Gio angesprochen. Shirin David bekam den Namen Babs verpasst – angelehnt an ihren bürgerlichen Namen Barbara. Ronan Keating hingegen nennen die Musiker Ronny. Aber auch für sich selbst gingen sie auf die Suche nach einem Spitznamen. "Wisst ihr, was herauskommt, wenn man die ersten beiden Buchstaben von Tom und die letzten beiden von Bill nimmt? Toll! Also, wir sind das Team Toll", verkündete Tom dem Publikum.

Die Coaches scheinen sich demnach bereits gut miteinander zu verstehen und eine Menge Spaß zu haben. Doch die Fans der Show waren nach der Verkündung der Promis eher weniger begeistert. "Bei der Jury bin ich leider komplett raus", war nur einer der zahlreichen Kommentare unter dem Post der offiziellen Instagram-Seite der Show.

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David bei "The Voice of Germany" 2023

Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de