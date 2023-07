Wünschen sich Ana und Tim Johnson in Zukunft weitere Kinder?

Wie groß soll ihre Familie werden? Ana (30) und Tim Johnson hatten jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Nach mehreren gescheiterten Embryotransfers und zwei Fehlgeburten hat es dann endlich geklappt: Im April dieses Jahres verkündeten die Influencerin und ihr Mann überglücklich, dass sie ein Baby erwarten. Ihr Weg dorthin war schwer – wollen es Ana und Tim nach ihrem Söhnchen noch weitere Male versuchen?

Über ihre Familienplanung spricht die Schwangere nun offen in einer Instagram-Fragerunde. "Wir wollten immer mindestens zwei Kinder haben. Damals wussten wir noch nicht, was für ein Weg bevorsteht, um überhaupt ein Kind zu bekommen", erklärt die 30-Jährige ehrlich. Momentan sei der gesamte Fokus auf ihrem ersten Baby, das noch in diesem Jahr zur Welt kommen wird: "Diesen Weg irgendwann ein weiteres Mal zu gehen, schließen wir aber nicht aus." Die werdenden Eltern hätten nun eine gute Kinderwunschklinik gefunden und hoffen deshalb, "dass es beim nächsten Mal schneller klappen könnte."

Dass die zwei einen kleinen Sohn erwarten, verrieten sie bereits. Aber haben die Webstars auch schon einen Namen für ihr Baby? "Wäre es ein Mädchen gewesen, hätten wir sofort einen Namen und mehrere Alternativen gehabt. Jungennamen finde ich so viel schwieriger", schildert Ana im Netz. Sie hätten aber schon zwei bis drei Favoriten, seien allerdings auch "noch nicht aktiv auf die Suche gegangen."

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit einem Ultraschallbild

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan und Ana Johnson

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

