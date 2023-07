Gisele Bündchen und Zwillingsschwester feiern 43. Geburtstag

Gisele Bündchen (43) lässt es krachen! Die letzten Monate waren alles andere als leicht für sie gewesen: Nach 13 Jahren Beziehung hatten das Supermodel und Footballspieler Tom Brady (45) sich im Herbst 2022 getrennt. Daraufhin hatte Gisele mit den beiden gemeinsamen Kindern einen Neuanfang im sonnigen Miami gewagt. Inzwischen geht es ihr auch wieder besser: Nun feierte Gisele im Kreis ihrer Liebsten ihren 43. Geburtstag.

Auf Instagram teilte die Brasilianerin einen Clip, in dem sie über das ganze Gesicht strahlt, während ihre Familie "Happy Birthday" für sie singt. Den Ehrentag teilt sich Gisele natürlich mit ihrer Zwillingsschwester Patricia – die beiden klatschen sich ab und scheinen sich über die geschmückte Torte vor ihnen sichtlich zu freuen. Ihren Geburtstag feierten die Schwestern ganz privat im Kreise ihrer Familie.

Ein Insider hatte bereits erklärt, dass die Laufstegschönheit ihren ersten Geburtstag ohne Tom "ganz unauffällig feiern wird". Zusammen mit ihrer Familie sei sie in Brasilien. "Der Geburtstag ihrer Mutter ist auch am Sonntag, also werden sie alle Festlichkeiten gemeinsam feiern", hatte der Informant People erklärt.

Instagram / gisele Gisele Bündchens Schwester Patricia im Juli 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Getty Images Gisele Bündchen im Rahmen der Met Gala 2023

